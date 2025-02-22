Кафедра ЮНЕСКО в Туркменском государственном университете отмечает двухлетие

Двухлетие со дня создания отмечает кафедра ЮНЕСКО «Культурное наследие: от прошлого к будущему» в Туркменском государственном университете имени Махтумкули.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», в честь двухлетия кафедры в ТГУ имени Махтумкули состоялась торжественная конференция «Политика мира и доверия постоянно нейтрального Туркменистана – основа культурно-гуманитарного сотрудничества». От имени Секретариата Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО инициативным преподавателям кафедры были вручены почётные грамоты. Культурную программу мероприятия представил творческий коллектив вуза «Bagtyýarlyk owazlary».

В течение двух минувших лет под эгидой кафедры были организованы различные научно-практические конференции. По итогам одной из них вышел в свет сборник о великих женщинах в истории туркменской этнологии, авторами которого стали не только учёные госуниверситета, но и исследователи из Академии наук Туркменистана и других туркменских вузов.

Другой сборник был издан по итогам конференции, прошедшей в мае прошлого года в честь творческого мира Махтумкули Фраги. Тогда в мероприятии приняли участие представители Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО, средних и высших учебных заведений, молодые учёные и исследователи.

Не менее запоминающейся была и организованная кафедрой онлайн-конференция, прошедшая совместно с коллегами из Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди.

На постоянной основе проводятся дистанционные форумы с участием зарубежных специалистов. Одно из актуальных сообщений туркменских учёных, прозвучавших на таких мероприятиях, было посвящено научным исследованиям, которые реализуются в стране под началом кафедр ЮНЕСКО в рамках Международной конференции «Реализация принципа Цели устойчивого развития «Качественное образование», которая стала плодотворной инициативой Астраханского государственного университета имени В.Н.Татищева.

С докладом о важной роли народной педагогики в развитии туркменской национальной культуры члены кафедры выступили и в ходе работы Международной конференции «Семья как традиционная ценность современной России и стран Прикаспия».

Довольно результативным стало и участие преподавателей кафедры в видеоконференции, организованной совместно с Институтом стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Тогда коллеги из двух дружественных государств обсудили место и роль Махтумкули в развитии не только туркменской, но и русской литературы.

Кафедра ЮНЕСКО госуниверситета довольно активно сотрудничает с российскими высшими школами, которые занимают высокие строчки престижных рейтингов. Качественную подготовку туркменских специалистов смогли оценить учёные и исследователи из Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

В своеобразную летопись деятельности кафедры ЮНЕСКО вписано участие её представителей в мероприятиях, прошедших в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. С высокой трибуны форума в том числе звучали сообщения, посвящённые вопросам развития этнографической науки.

Кафедра ЮНЕСКО в ТГУ им. Махтумкули активно задействована и в просветительских проектах. Свидетельством тому могут служить престижные дипломы и сертификаты, полученные специалистами по итогам тренингов и семинаров, организованных Минским государственным лингвистическим университетом.