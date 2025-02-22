Женщинам Туркменистана к 8 марта подарят по 60 манатов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение о вручении денежных подарков в размере 60 манатов всем женщинам страны по случаю Международного женского дня.

Выплаты будут осуществляться в период с 1 по 6 марта 2025 года, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Согласно документу, денежные подарки получат женщины и девушки, работающие на предприятиях и в организациях независимо от формы собственности, пенсионерки, получательницы государственных пособий, а также учащиеся всех уровней образования – от воспитанниц детских садов до докторантов.

В распоряжении отмечается, что решение принято в знак признания заслуг женщин в развитии и процветании Туркменистана, их роли в воспитании здорового и преданного Родине поколения, а также для продолжения национальных традиций почитания матерей и сестер.