В Туркменистане завершается строительство моста через залив Гарабогазгол

Ударными темпами строительство автомобильного моста через залив Гарабогазгол на автодороге Туркменбаши-Гарабогаз-граница Казахстана движется к завершению.

Строители намерены завершить работы в мае, что станет достойным трудовым подарком к 30-й годовщине нейтралитета Туркменистана.

В настоящее время ведутся работы по бетонированию всех опор моста, включая сваи, колонны и перекладины, монтажу пультов управления мостом, утеплению колонн, а также монтажу и перемещению металлоконструкций между колоннами, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Подъездные пути моста Туркменбаши-Гарабогаз также подготовлены к асфальтированию.

По словам экспертов, международные требования здесь соблюдаются неукоснительно. Строящийся объект представляет собой мост с двусторонним движением, состоящий из двух полос движения. Длина моста составит 354 метра, а ширина — 21 метр. Таким образом, обеспечивается несущая и пропускная способность автодорожного моста, а также его многолетняя эксплуатация в соответствии с международными стандартами и нормами.