В Ашхабаде открыта выставка картин Давида Арушаянца

В Ашхабаде в Выставочном центре изобразительных искусств развернута выставка картин Давида Арушаянца. Экспозиция организована в память о талантливом художнике из Мары, которому исполнилось бы 75 лет, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Выставка включает 85 картин. Здесь представлены такие работы мастера, как «Композиция», «Продавец шапок», «Петушиные бои», «Сопровождение невесты», «Верблюд», «Верблюжонок», «Спитак» и другие.

На картине «Спитак» художнику хотелось передать на холсте крик души, вызванный трагическим землетрясением, произошедшим в Армении. В первые дни после трагедии он прибыл в Спитак, чтобы поддержать своих соотечественников в трудную минуту. Результатом поездки стала эта картина.

Одна из самых любимых тем художника – портреты женщин пожилого возраста.

В глазах этих героинь можно прочитать много историй, и по-своему интерпретировать их.

Людмила Викторовна Арушаянц, вдова художника рассказывает:

— Давид Армаисович в совершенстве знал туркменский язык, причем, народный. От этого его речь становилась «сладкой», и это было ключиком в беседах с любой пожилой женщиной. Они доверяли ему свои истории, позировали, разрешали делать фотосъемки.

Была у Давида Армаисовича еще одна характерная черта – он много читал о художниках, смотрел телевизионные передачи об искусстве, заглядывал по этой теме в Интернет. Он был настолько эрудирован, что посещая музеи в Италии, поправлял гидов, конкретизируя ту или иную информацию.

На открытии выставки специалисты отметили одну особенность в творчестве художника. У него своя, довольно спокойная, палитра красок, и даже в драматических темах он не выходил за рамки своей палитры.

Людмила Арушаянц, видя большой интерес публики к работам художника, намерена и в дальнейшем организовывать такие выставки, тем более, что коллекция картин весьма значительна, отмечает источник.