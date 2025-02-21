Туркменский керамзитовый завод выпустил продукцию на сумму более 1 млн манат
За первый месяц этого года Яшлыкский керамзитовый завод, расположенный на территории этрапа Ак Бугдай Ахалского велаята, произвел 5,52 тысячи кубометров продукции, сохранив производственные показатели соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщается в туркменской прессе.
За январь предприятием было произведено керамзита на сумму около 1 миллиона 117 тысяч манатов.
Использование передового оборудования создает на заводе условия для переработки сырья в соответствии с международными стандартами и выпуска качественной, востребованной для строительной отрасли продукции.