Туркменистан предложил прикаспийским странам создать совместные логистические центры

Заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов в ходе выступления на третьем Каспийском экономическом форуме в Тегеране предложил прикаспийским государствам создать совместные логистические центры и платформы, сообщает туркменский МИД.

Гелдимырадов также подчеркнул значимость проектов транспортного коридора Север-Юг вдоль восточного побережья Каспийского моря с выходом на Иран и далее к морским портам Индийского океана, а также Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Кроме того, он напомнил об инициативах Туркменистана по созданию Глобального атласа устойчивой транспортной связанности и Альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию.

В рамках форума делегация Туркменистана была принята Президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом исламской республики Мохаммадом Резой Арефом.

В каспийскую пятерку входят Туркменистан, Россия, Азербайджан, Иран и Казахстан.