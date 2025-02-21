Статьи постпреда Туркменистана при ООН в Женеве опубликованы в швейцарской газете

В швейцарской газете «Zeit-Fragen/Current Concerns» опубликованы три статьи Постоянного представителя Туркменистана при Отделении ООН в Женеве Вепа Хаджиева.

Как сообщается на сайте постпредства, статьи посвящены значению Международного года мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В опубликованных материалах подробно рассматриваются историческое значение нейтралитета Туркменистана, его вклад в развитие дипломатии доверия и роль страны в международных процессах, направленных на укрепление глобального мира. Особое внимание уделено Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия.

Газета «Zeit-Fragen/Current Concerns», базирующаяся в Цюрихе, является ведущим швейцарским изданием и известна своими аналитическими материалами по вопросам международных отношений, геополитики, дипломатии и безопасности. Издание предоставляет платформу для обсуждения ключевых глобальных вызовов, а также освещает конструктивные инициативы различных государств, направленные на мирное сосуществование и устойчивое развитие.

Публикации в таком авторитетном издании свидетельствуют о возрастающем интересе международных экспертов и аналитиков к миротворческой и нейтральной политике Туркменистана, отмечает источник.