Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. В среду в раунд плей-офф пробились мадридский «Реал», французский «ПСЖ», дортмундская «Боруссия» и ПСВ из Эйндховена. Днем ранее путевки в 1/8 финала завоевали «Брюгге», мюнхенская «Бавария», роттердамский «Фейенорд» и лиссабонская «Бенфика».

Все перечисленные команды присоединились к восьми клубам, которые ранее гарантировали себе место в плей-офф. По итогам группового этапа в 1/8 турнира вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», мадридский «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля. Первые матчи запланированы на вторник, 4 марта, ответные встречи пройдут 11 марта.