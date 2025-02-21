Рашид Мередов обсудил сотрудничество с УВКПЧ ООН

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с делегацией Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

По сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, на встрече был проведен обзор гуманитарного сотрудничества Туркменистана с ООН в целом и с УВКПЧ ООН в частности.

Стороны подчеркнули важность совместной консультативной работы по разработке национальных планов и программ в области прав человека, совершенствованию демократических институтов в Туркменистане и присоединению к международным договорам.

Также были обсуждены текущие вопросы сотрудничества и планируемые мероприятия с учетом Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия.