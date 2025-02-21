Рахимберди Джепбаров посетил с рабочим визитом Японию

Председатель правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джепбаров совершил рабочий визит в Японию, сообщает МИД Туркменистана.

В Токио состоялся ряд встреч, направленных на расширение туркмено-японского сотрудничества. Джепбаров провел переговоры со Специальным советником Премьер-министра Японии А.Нагашимой, где обсуждались актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия.

Туркменская делегация также встретилась с Т.Эндо, членом Палаты представителей парламента Японии и председателем японо-туркменской межпарламентской группы дружбы. Особое внимание было уделено предстоящему участию Туркменистана во Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке и организации Национального дня Туркменистана в рамках этого мероприятия.

Стороны подчеркнули многолетний опыт сотрудничества между Туркменистаном и крупными японскими компаниями в сфере транспорта, газовой и химической промышленности.

В ходе переговоров с председателем Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Н.Хаяши обсуждались новые направления финансово-экономического партнерства. Была отмечена значимость японских высоких технологий для экономики и финансового сектора Туркменистана, а также запланированные масштабные проекты в нефтехимической и энергетической отраслях.

На встрече с Заместителем министра экономики, торговли и инфраструктуры Японии Т.Мацуо стороны обсудили перспективы использования японских технологий в крупных экономических проектах Туркменистана.

Делегация также провела переговоры с председателем Японского агентства по страхованию экспорта и инвестиций (NEXI) А.Куродой о новых возможностях сотрудничества, включая привлечение различных финансовых институтов для финансирования проектов в Туркменистане.

Завершился визит встречами с руководителями крупных японских корпораций: «Itochu Corporation», «Kawasaki Heavy Industries», «Mitsubishi Corporation» и «Mitsubishi Heavy Industries».