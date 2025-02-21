Постпред Туркменистана при ООН в Женеве дал интервью журналу Diva

Постоянный представитель Туркменистана при Отделении ООН в Женеве Вепа Хаджиев дал интервью престижному швейцарскому журналу Diva. Об этом сообщается на сайте постпредства.

Беседа с корреспондентом Diva была посвящена Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета Туркменистана — в целях ознакомления широкой международной общественности с ключевыми внешнеполитическими инициативами страны.

В интервью постпред подчеркнул историческую значимость нейтралитета страны, его роль в обеспечении региональной стабильности и активное участие в международных миротворческих инициативах.

Отдельное внимание в беседе уделено гуманитарным и экономическим аспектам нейтралитета, а также международному сотрудничеству Туркменистана с различными государствами и организациями. В.Хаджиев подробно рассказал о вкладе страны в экологическую безопасность, устойчивое развитие и энергетическую дипломатию.

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