Овеков переизбран на пост председателя Федерации футбола Туркменистана на 4 года

На прошедшей в Ашхабаде конференции Федерации футбола Туркменистана (ФФТ) Гуванчмухамед Овеков был единогласно переизбран на пост председателя на четырехлетний срок, сообщила пресс-служба федерации. Мероприятие состоялось в конференц-зале гостиницы «Йылдыз» при участии представителей ФИФА, АФК, НОК, министерства Юстиции и Госкомитета по физической культуре и спорту Туркменистана.

В ходе конференции также были избраны заместители председателя: Рахат Гараджаев занял пост первого заместителя, а Назар Чолиев стал вторым заместителем. Кроме того, участники мероприятия сформировали новый состав Исполнительного комитета ФФТ.

Конференция включала подведение итогов прошедшего футбольного сезона и обсуждение планов на будущее. С докладами выступили председатель, генеральный секретарь и другие специалисты федерации.

В своём выступлении Гуванчмухамед Овеков поблагодарил участников за оказанное доверие и подчеркнул, что в Туркменистане проводится масштабная работа по популяризации и развитию футбола.