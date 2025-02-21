Мяхри Бяшимова приняла участие во встрече заместителей глав МИД стран ЦА и ЕС

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова участвовала в рабочей встрече заместителей глав МИД стран Центральной Азии и представителей Европейского Союза, которая прошла в формате видеоконференции.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, в ходе переговоров обсуждалось сотрудничество между странами Центральной Азии и Европейским Союзом в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны детально рассмотрели организационные вопросы проведения предстоящих встреч в формате «Европейский Союз – Центральная Азия», запланированных на март и апрель 2025 года.

Участники встречи отметили значительную активизацию отношений между странами Центральной Азии и Европейским Союзом на высшем политическом уровне.