Во Французском институте в Ашхабаде пройдет шахматный турнир

1 марта Французский институт в Ашхабаде совместно с Федерацией шахмат Туркменистана проведет шахматный турнир, который призван собрать на одной площадке до 40 любителей шахмат без ограничения по возрасту.

Зарегистрироваться на турнир можно отсканировав QR код на афише.

Организаторы отмечают, что приоритет в отборе участников будет отдан студентам Французского института и дипломатам.

Турнир состоится во Французском институте в Ашхабаде с 9:00 до 14:00.