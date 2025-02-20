14-летняя Джахан Реджепова стала самой молодой чемпионкой Туркменистана по шахматам

В Ашхабаде завершился чемпионат Туркменистана по шахматам в высшей лиге, который проходил с 9 по 18 февраля в местной Шахматно-шашечной школе. Турнир принес несколько исторических достижений и неожиданных результатов, сообщила Turkmenportal пресс-служба шахматной федерации.

Главной сенсацией соревнований стала победа 14-летней Джахан Реджеповой в женской категории. Юная шахматистка из Туркменабата, воспитанница тренера Зумрат Ачиловой, набрала впечатляющие 9,5 очков из 11 возможных, продемонстрировав не по годам зрелую игру. Этот результат позволил ей стать самой молодой чемпионкой страны в истории туркменских шахмат. Второе место заняла Огулсурай Байрамбаева, набрав 8,5 очков, а бронзу завоевала Лейла Шохрадова с 7,5 очками.

В открытой категории чемпионом стал 20-летний студент Международного университета нефти и газа Вепалы Халыниязов, набравший 7,5 очков. Особого внимания заслуживает выступление 19-летней Лалы Шохрадовой, которая стала единственной девушкой среди мужчин и сумела занять второе место с 7 очками. Третье место досталось главному тренеру женской сборной Туркменистана Шахруху Тураеву.

По итогам турнира была сформирована национальная сборная, которая будет представлять Туркменистан на предстоящих международных соревнованиях в Казахстане и ОАЭ. В состав команды вошли призеры обеих категорий, а также гроссмейстер Мейлис Аннабердыев и Сапармурат Атабаев.