Туркменская делегация изучила в Германии лучший опыт цифровой медицины

Делегация в составе специалистов Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, представителей агентства «Туркменсвязь» и Туркменского инженерно-технологического университета имени Огуз Хана с 3 по 15 февраля посетила ведущие клиники Федеративной Республики Германия. Цель визита – изучение опыта по применению средств информационной безопасности, ресурсов искусственного интеллекта и компьютерного программного обеспечения для создания и функционирования единого отдела интеллектуального анализа в возводимом в северной части Ашхабада Международном научно-клиническом центре онкологии.

В ходе рабочего визита туркменские представители посетили клиники таких немецких городов, как Фрайбург, Ахен, Гейдельберг, Геттинген, Мюнхен и другие, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Состоялись встречи с медицинским персоналом клиник, специалистами отделов информационных и интеллектуальных технологий, обсуждались вопросы, связанные с цифровой медициной.

Туркменскими специалистами изучен лучший опыт внедрения и использования электронной медицины, информации о пациентах, лабораторных информационных систем, программного обеспечения, технологий информационной безопасности и искусственного интеллекта, организации работы ИТ-подразделений и другие направления, связанные с необходимостью создания единого отдела интеллектуального анализа в Международном научно-клиническом центре онкологии в Ашхабаде.

Напомним, что Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время посещения в декабре прошлого года строящегося центра онкологии отметил необходимость создания единого отдела интеллектуального анализа. Подчеркнув, что это отделение должно отвечать международным требованиям, задействовать возможности цифровой системы, Гурбангулы Бердымухамедов сделал акцент на значимости внедрения отдела интеллектуального анализа во все отрасли народного хозяйства.