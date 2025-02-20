Туркменистан развивает сотрудничество с Ноттингемским Трентским университетом

Вчера в Министерстве образования Туркменистана состоялась встреча с делегацией Ноттингемского Трентского университета, Великобритания.

Во встрече приняли участие доктор Мартин Севиор и Сэм Баркли, представители Ноттингемского Трентского университета, а также официальные лица Министерства образования Туркменистана.

Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования, в частности, совершенствования преподавания английского языка, программ подготовки педагогов и академических обменов, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В ходе обсуждений стороны подчеркнули важность укрепления академического сотрудничества, разработки совместных исследовательских проектов и внедрения цифровых образовательных инструментов. Особое внимание было уделено проведению мастер-классов и семинаров для преподавателей английского языка, направленных на совершенствование методик преподавания и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, а также возможностям студенческих и преподавательских обменов, которые будут способствовать культурному и академическому развитию.

Данная встреча состоялась в рамках Программы грантового двустороннего сотрудничества между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади при участии представителей Ноттингемского Трентского университета.