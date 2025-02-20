Туркменистан приглашает принять участие в конференции ЦАКИК-2025

Центрально-Азиатская Конференция по вопросам изменения климата (ЦАКИК-2025) пройдет в Ашхабаде с 13 по 15 мая, где представители государственных структур и международные эксперты обсудят механизмы климатического финансирования и реализацию экологических инициатив в регионе.

Мероприятие, организованное Региональным экологическим центром Центральной Азии совместно со Всемирным банком и другими международными партнерами, сосредоточится на вопросах мобилизации финансовых ресурсов и укреплении регионального сотрудничества в борьбе с климатическими изменениями.

В программу конференции включено обсуждение национальных достижений стран региона в области климатической адаптации, а также презентация результатов работы над третьей версией Определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ 3.0). Особое внимание будет уделено стратегиям перехода к «зеленой» экономике и обеспечению водной и энергетической безопасности.

Конференция, проводимая в седьмой раз, приобретает особую актуальность на фоне общих для региона климатических вызовов, включая повышение температур, опустынивание и ускоренное таяние ледников. Участие в мероприятии возможно как в очном, так и в онлайн-формате, при этом регистрация для очного участия продлится до 28 февраля 2025 года.