Посол Турции:«Когда мир нуждается в диалоге, Туркменистан призывает к дружбе и стабильности»

В такое время, когда мир остро нуждается в доверии, диалоге и мире, Туркменистан призывает к дружбе и стабильности. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Туркменистане Ахмет Демирок в интервью газете «Нейтральный Туркменистан».

Он также подчеркнул, что глубокие исторические связи между турецким и туркменским народами, взаимные визиты на высоком уровне, а также тесное сотрудничество на двусторонних и многосторонних платформах придали отношениям между двумя странами стратегический характер.

«Турция не только стала первой страной, признавшей независимость Туркменистана, но и была в числе государств, первыми поддержавших его статус постоянного нейтралитета в ООН», — напомнил А.Демирок.

Посол отметил важные проекты, успешно завершенные в Туркменистане, а именно: открытие энергетических, транспортных и медицинских объектов, а также празднование 300-летия великого туркменского поэта Махтумкули Фраги.