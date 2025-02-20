Посол Турции:«Когда мир нуждается в диалоге, Туркменистан призывает к дружбе и стабильности»
В такое время, когда мир остро нуждается в доверии, диалоге и мире, Туркменистан призывает к дружбе и стабильности. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Туркменистане Ахмет Демирок в интервью газете «Нейтральный Туркменистан».
Он также подчеркнул, что глубокие исторические связи между турецким и туркменским народами, взаимные визиты на высоком уровне, а также тесное сотрудничество на двусторонних и многосторонних платформах придали отношениям между двумя странами стратегический характер.
«Турция не только стала первой страной, признавшей независимость Туркменистана, но и была в числе государств, первыми поддержавших его статус постоянного нейтралитета в ООН», — напомнил А.Демирок.
Посол отметил важные проекты, успешно завершенные в Туркменистане, а именно: открытие энергетических, транспортных и медицинских объектов, а также празднование 300-летия великого туркменского поэта Махтумкули Фраги.
«В условиях нестабильности и сложностей, с которыми сталкивается современный мир, я убеждён, что идеи и наставления Махтумкули Фраги о единстве и сплочённости должны быть правильно поняты всем человечеством», — подчеркнул посол Турции.