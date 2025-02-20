Посол КНР: «Китай готов вместе с Туркменистаном внести важный вклад в продвижение мира»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Туркменистане Цянь Найчэн в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» отметил, что этот год знаменует 30-летие обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета. Страна придерживается активной нейтральной внешней политики, углубляя и расширяя дружеские и взаимовыгодные отношения с государствами мира, активно участвуя в международных делах, выдвигая ряд инициатив в рамках ООН и других международных организаций. Именно по инициативе туркменской стороны Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию, объявив 2025 год «Международным годом мира и доверия».

«Китай, будучи полноправным стратегическим партнёром, готов активно поддерживать туркменскую сторону в проведении мероприятий в этом году и совместно с туркменской стороной прилагать усилия, чтобы внести новый важный вклад в продвижение глобального мира, устойчивого развития и доверия между государствами», — заявил посол.

Напомним, что вчера в Туркменистане отмечался День дипломатического работника. В честь праздника в Ашхабаде была проведена конференция, собравшая на одной площадке весь дипломатический корпус.