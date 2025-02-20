Коллекционер кирпичей из США попал в Книгу рекордов Гиннесса

В США 87-летний житель Оклахомы Клем Райнкемайер неожиданно стал рекордсменом Книги Гиннесса благодаря своему уникальному увлечению — коллекционированию кирпичей, сообщает Mail.ru со ссылкой на UPI.

За более чем 40 лет страстного коллекционирования Райнкемайер собрал коллекцию, для которой даже построил специальный амбар. Среди его самых ценных экспонатов — древнеримский кирпич, возраст которого насчитывает почти две тысячи лет, а также редкие экземпляры XX века с опечатками в названиях производителей.

Во время отсутствия коллекционера его дочь Селия вместе с мужем Дэном Бисеттом и друзьями провели подсчет экспонатов. Результат превзошел все ожидания — более 8 тысяч кирпичей. Родственники решили проверить, не является ли эта коллекция крупнейшей в мире, обратившись в Книгу рекордов Гиннесса. После подтверждения экспертов семья получила официальный сертификат.

По возвращении домой растроганный Райнкемайер получил неожиданную награду. «Что меня привлекло в кирпичах, так это то, что вы можете проследить их историческую связь с различными местами», – поделился новоиспеченный рекордсмен.