Индия предлагает стипендии для студентов из Туркменистана

Правительство Индии предлагает стипендии туркменским гражданам, желающим учиться в престижных университетах/институтах Индии через программу стипендий ICCR. Данные стипендии доступны на 2025-26 учебный год для программ бакалавриата, аспирантуры и докторантуры (PhD), об этом сообщается на странице социальной сети индийского посольства в Ашхабаде.

Заявки принимаются онлайн через портал стипендий ICCR A2A по адресу https://a2ascholarships.iccr.gov.in, который начнет работу 20 февраля 2025 года.

Туркменским студентам предоставляется возможность получить образование в индийских учебных заведениях в рамках стипендиальной программы.