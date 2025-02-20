Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Минниханова за заботу о туркменских студентах

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи в Ашхабаде выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за внимание к туркменским студентам, получающим образование в учебных заведениях республики. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В рамках переговоров Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил намерение продолжить развитие партнерства с Татарстаном в культурно-гуманитарной, научно-образовательной и спортивной областях.

«Мы в Туркменистане высоко ценим отношения с Республикой Татарстан Российской Федерации», – отметил Национальный Лидер туркменского народа.

В настоящее время в вузах Татарстана проходят обучение около 8 тысяч студентов из Туркменистана.