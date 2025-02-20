В Ашхабаде состоится первая встреча международного сообщества путешественников NomadMania

Впервые столица Туркменистана примет встречу глобального сообщества путешественников NomadMania. Мероприятие состоится 28 марта 2025 года и объединит как опытных путешественников, так и представителей туристической индустрии.

Инициатором встречи выступает Акбябек Таганова, посол NomadMania в регионе Центральной Азии и известная путешественница, посетившая 100 стран мира. Свое значимое достижение Акбябек посвящает провозглашенному в Туркменистане Международному году мира и доверия.

Программа мероприятия включает:

17:00-17:30 — Представление команды Ашхабада

17:30-19:00 — Фуршет, общение и нетворкинг

19:00-20:00 — Дополнительные активности для желающих остаться подольше

Основная цель встречи — объединить путешественников Туркменистана, рассказать о возможностях NomadMania и способствовать развитию туристического сообщества в стране.

Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация по ссылке bit.ly/nomadashgabat, где необходимо заполнить небольшой опросник, после чего участники получат ответное письмо с адресом места проведения мероприятия.