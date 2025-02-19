Туркменистан продолжает курс на укрепление международного сотрудничества и диалога

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась научная конференция, посвященная Дню дипломатических работников Туркменистана. В мероприятии приняли участие туркменские дипломаты нынешнего и прошлых поколений, руководители и сотрудники дипломатических миссий, представители международных организаций, аккредитованных в стране, и другие гости.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в своем выступлении подчеркнул, что туркменскую дипломатию невозможно рассматривать вне исторического контекста, в отрыве от национального менталитета, традиций и мировоззрения туркменского народа. Он отметил, что дипломатия Туркменистана неразрывно связана с его народом, а нейтралитет является высшим проявлением исторической траектории туркменской государственности как субъекта международных отношений.

По словам министра, внешняя политика Туркменистана строится на трех фундаментальных принципах: твердая опора на национальные интересы; преемственность – с момента выхода на мировую арену Туркменистан неуклонно следует базовым принципам нейтралитета; созидательность – все инициативы страны на международной арене направлены на достижение мира, сотрудничества и взаимопонимания.

В ходе конференции было отмечено, что 15 февраля текущего года Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, на рабочем совещании с членами кабинета министров говорил об истории туркменского нейтралитета. Опираясь на исторические факты, он подчеркнул, что фундамент постоянного нейтралитета был заложен первым Президентом Туркменистана Сапармуратом Туркменбаши, который выступил инициатором первой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о признании Туркменистана постоянно нейтральным государством. Эта политика была продолжена Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, обеспечившим принятие новых резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о нейтралитете Туркменистана и Международном дне нейтралитета.

В прошлом году Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил с инициативой о придании нейтральным государствам статуса приоритетных партнеров ООН в миротворческих усилиях. Эти факты подтверждают незыблемость внешнеполитического курса Туркменистана и верность обязательствам постоянно нейтрального государства.

Ежегодно 12 декабря туркменский народ отмечает День нейтралитета у подножия арки нейтралитета – величественного сооружения, стоящего на трех опорах. Число три для туркмен имеет особый смысл, олицетворяя добро, благие помыслы, преданность истории, национальное единство и сплоченность.

В нынешний Международный год мира и доверия туркменская дипломатия будет работать над упрочением позиции Туркменистана в мире, консолидацией международных усилий по пути к нормализации и деэскалации, утверждению культуры уважительного равноправного диалога.

Признавая высочайшую ценность дипломатии в деле взаимопонимания между государствами и народами, Туркменистан будет делать все необходимое для задействования широкого арсенала политико-дипломатических средств для налаживания экономического и гуманитарного сотрудничества, обеспечения прочной и устойчивой системы безопасности.

В заключение было отмечено, что пришло время возрождения классической дипломатии, усиления ее влияния и применения огромного потенциала позитивного воздействия на ход глобальных процессов. Международный год мира и доверия открывает для этого прекрасные возможности.