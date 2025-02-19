Туркменистан принял участие в заседании Межпарламентских комиссий тюркских государств

Председатель Комитета по международным и межпарламентским связям Меджлиса Туркменистана принял участие в очередном заседании Межпарламентских комиссий по международным делам тюркских государств в Стамбуле.

Как сообщает пресс-служба Меджлиса, в ходе встречи обсуждались вопросы поддержки сотрудничества тюркских государств посредством парламентской дипломатии. Также состоялся обмен мнениями по вопросам приоритета межгосударственных и международных соглашений, касающихся тюркского мира, и различным направлениям сотрудничества на международных парламентских площадках.

Представители Туркменистана подчеркнули важность данной встречи в укреплении межпарламентского диалога, проводимой в 2025 году – Международный год мира и доверия. Туркменская делегация отметила целесообразность налаживания контактов между профильными комитетами парламентов, молодыми депутатами и женщинами-парламентариями для обогащения и совершенствования межпарламентского сотрудничества тюркоязычных государств.