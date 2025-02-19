Президент Туркменистана провел встречу с главой Татарстана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл встречу с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Выразив глубокую признательность за оказанный радушный приём и возможность в личной беседе обсудить актуальные вопросы традиционного сотрудничества, гость передал тёплые слова приветствия от Президента Российской Федерации Владимира Путина, адресовавшего высшему руководству и народу Туркменистана искренние пожелания счастья, благополучия и процветания.

Тепло поприветствовав высокого гостя на туркменской земле и поблагодарив за добрые слова, глава государства Сердар Бердымухамедов передал ответные наилучшие пожелания Президенту Российской Федерации и братскому народу дружественной страны.

В рамках беседы стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и приоритетах дальнейшего развития двустороннего партнёрства с учётом имеющегося взаимного интереса.

Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, Туркменистан придаёт большое значение развитию отношений с Республикой Татарстан Российской Федерации. Регулярные встречи и контакты на высшем уровне являются одним из основных факторов системного и эффективного двустороннего взаимодействия.

Глава государства поблагодарил Раиса Республики Татарстан за активное участие в Международном форуме, посвящённом 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, состоявшемся в октябре прошлого года.

Собеседники с удовлетворением отметили, что на протяжении веков туркменский и татарский народы поддерживают дружественные отношения, основанные на общности культур, единой религии, сходстве языков, традиций, а также на уважении друг к другу и равноправии.

Рустам Минниханов особо подчеркнул присущее туркменскому народу стремление к сохранению национальных традиций и самобытной культуры, ещё раз поблагодарив за возможность в очередной раз побывать в Туркменистане.

Не менее важным аспектом туркмено-татарстанских отношений, по общему мнению, является сотрудничество в гуманитарной сфере, в том числе в области образования, культуры и искусства.

Пользуясь случаем, Президент Сердар Бердымухамедов вновь подтвердил намерение туркменской стороны и далее продолжать активную деятельность, направленную на укрепление многопланового сотрудничества с братским Татарстаном в рамках стратегического партнёрства с Российской Федерацией.

Глава государства также напомнил, что по инициативе Туркменистана 2025 год объявлен «Международным годом мира и доверия», что закреплено соответствующей Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В данной связи 12 декабря нынешнего года в столице Туркменистана городе Ашхабад состоится представительный Форум в ознаменование 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Пригласив главу Республики Татарстан принять в нём участие, Президент Сердар Бердымухамедов выразил глубокую уверенность, что это станет значительным вкладом в успешное проведение данного крупного международного мероприятия.

В завершение встречи Сердар Бердымухамедов и Рустам Минниханов обменялись взаимными пожеланиями крепкого здоровья и дальнейших успехов в деятельности, а братским народам Туркменистана и Татарстана – мира, благополучия и процветания.