Председатель Меджлиса Туркменистана встретилась с представителями ООН по правам человека

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова встретилась с делегацией Управления Верховного комиссара ООН по правам человека во главе с Махамане Сиссе-Гуроном, руководителем Департамента обеспечения работы Совета по правам человека и договорных органов.

Как сообщает пресс-служба Меджлиса, в ходе встречи стороны обсудили текущее сотрудничество между Туркменистаном и ООН, а также перспективы его дальнейшего развития. Гулманова подчеркнула важность работы с международными организациями, особенно со структурами ООН, для выполнения обязательств страны в области прав человека и совершенствования национального законодательства.

Представители ООН положительно оценили сотрудничество с Туркменистаном и выразили готовность к его продолжению. Особое внимание было уделено совместной деятельности с Межведомственной комиссией Туркменистана по обеспечению выполнения международных обязательств в области прав человека и международного гуманитарного права.