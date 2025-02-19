Постпредство Туркменистана в Женеве организовало мероприятие в штаб-квартире ВТО

Постоянное представительство Туркменистана при ООН в Женеве совместно с платформой Interpeace Building 17 февраля провело в штаб-квартире Всемирной торговой организации (ВТО) мероприятие «Повышение устойчивости посредством торговли: взаимодействие ради устойчивого мира».

Встреча была посвящена взаимосвязи между экономическим развитием, устойчивым миром и принципами нейтралитета. В мероприятии приняли участие представители международных организаций, СМИ и частного сектора, сообщается на сайте туркменского постпредства.

С видеообращением к участникам выступила Генеральный директор ВТО д-р Нгози Оконджо-Ивеала.

В качестве ключевого спикера выступил чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана Вепа Хаджиев, который отметил, что 2025 год был провозглашён Годом мира и доверия Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана. Он подчеркнул, что 30-летие нейтралитета Туркменистана подтверждает приверженность страны принципам мирного сотрудничества, экономической интеграции и устойчивого развития. Туркменский опыт демонстрирует, что нейтралитет не означает изоляцию, а, напротив, создаёт благоприятные условия для международного партнёрства и устойчивой торговли.

Представители Международного торгового центра (ITC), Международной торговой палаты (ICC) и ведущих частных компаний в рамках дискуссии обсудили практические шаги для расширения участия бизнеса в миротворческих инициативах и торгово-экономическом сотрудничестве.

Мероприятие стало ключевой платформой для обмена мнениями, передовым опытом и выработки стратегий, отмечает источник.