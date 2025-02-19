Необычные находки обнаружены в качестве книжных закладок в Институте рукописей Туркменистана

О необычных находках, обнаруженных между страниц раритетных книжных изданий, рассказала старший научный сотрудник Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана Гузяли Поллыкова на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан».

Так, в одном из изданий в качестве закладки была найдена банкнота в тысячу рублей – временный кредитный билет Туркестанского края 1920 года. В книге литографического издания «Ryýazul Nasyhyn» XIX века, написанной на персидском языке — квитанция 1899 года на старо-туркменском языке с печатью, на которой изображён двуглавый орёл.

Также как книжные закладки встречаются поделки из шёлковых ниток в виде разноцветного круга. Часто встречаются этикетки от чайных коробок, одна из них, выпущенная в 1896 году Товариществом мануфактуры «Эмиль Циндель» в Москве.

Ещё одна необычная закладка с изображением контуров двух всадников была обнаружена между страницами одного из изданий. Здесь один всадник сидит в седле спокойно шагающей лошади, а второй всадник запечатлён в момент боя на скачущем коне, с вытянутой вперёд рукой.

Недавно в Институт приезжали коллеги из библиотеки Конгресса США. Они рассказали, что в одной из рукописей была обнаружена закладка из змеиной кожи. Бережное отношение к книгам объединяет всех читающих людей на любом континенте земли. Каждая из подобных закладок может представлять значительный интерес для историка, культуролога – ведь выявление подобного, вроде бы незначительного элемента культуры чтения зачастую даже важнее, чем отдельно взятая рукопись, которая не имеет какой-либо научной ценности.

Институт языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана является самым крупным хранилищем древнейших рукописных и литографических книг на территории страны. В фонде Института собрана важнейшая коллекция как туркменской, так и зарубежной культуры и истории. Одной из главных функций Института является научно-исследовательская работа, реставрация и консервация рукописей. Поскольку каждая рукопись с заложенными в неё различными закладками и пометками бывших хозяев индивидуальна, то и качество состояния их бывают разным, соответственно всё это является предметом особого интереса и исследования, отмечает Г. Поллыкова.