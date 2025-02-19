На севере Туркменистана заготавливают семена хлопка для весенней посевной

Для подготовки к весенней посевной кампании хлопкоочистительные предприятия производственного объединения «Дашогузпагта» заняты производством семян средневолокнистых сортов хлопка. Все работы проходят при строгом контроле качества.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», основу нынешнего семенного материала составят хорошо зарекомендовавшие себя в почвенного-климатических условиях региона сорта: «Daşoguz-120», «Daşoguz-114», «Gubadag-3», «Jeýhun», «S-4727», «F-149».

Хлопкоочистительные предприятия производят различные виды посевных семян. К примеру, в Куняургенчском этрапе производят оголенные семена по передовой технологии. Мощность такого предприятия 40 тысяч тонн продукции в год. Имеется хлопкоприёмный терминал для единовременного хранения 10-ти тысяч тонн хлопка-сырца.

Дашогузский велаят является одним из крупных производителей хлопка-сырца в стране. Ежегодно здесь собирают сотни тысяч тонн средневолокнистых сортов «белого золота». Помимо хлопкоочистительных предприятий в регионе успешно действуют несколько крупных текстильных производств, отмечает источник.