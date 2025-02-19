Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов обсудили перспективы сотрудничества

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

В начале встречи Минниханов выразил глубокую признательность за уделённое время и передал тёплые приветствия и наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации Владимира Путина. Председатель Халк Маслахаты, в свою очередь, передал российскому лидеру ответные искренние пожелания счастья, мира и благополучия.

В ходе встречи отмечалось, что Туркменистан активно продвигает позитивные инициативы, направленные на обеспечение глобального мира и устойчивого развития, которые признаны мировым сообществом. Туркменские дипломаты играют важную роль в успешной реализации внешней политики страны, основанной на взаимной выгоде, равноправии, доброй воле и миролюбии. Особо был отмечен значительный вклад Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, созданного в 2008 году по инициативе Гурбангулы Бердымухамедова.

Примечательно, что встреча состоялась 18 февраля – в День дипломатических работников Туркменистана, что придало особое значение этому событию. Гурбангулы Бердымухамедов искренне поздравил всех сотрудников дипломатической службы страны с профессиональным праздником и пожелал успехов в их ответственной работе.

Пользуясь случаем, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты и заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова с Днём дипломатических работников, отметив, что для него большая честь посетить Туркменистан в дни празднования этого профессионального праздника.

В ходе беседы было подчеркнуто, что на протяжении многих веков народы Туркменистана и Татарстана сохраняют тесные и дружественные связи, основанные на схожести культур, языков, религии и традиций, взаимном уважении и принципе равноправия.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что Туркменистан высоко ценит развитие отношений с Республикой Татарстан. Конструктивному двустороннему сотрудничеству способствуют регулярные встречи и контакты на высшем уровне. За последние годы была проделана значительная работа в экономической, политической и других областях, благодаря чему двусторонние отношения вышли на новый уровень.

«Последовательно наращивая туркмено-татарстанский диалог, нами предпринимаются действенные меры в различных сферах, в которых достигаются хорошие результаты», – отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

Огромные возможности для развития взаимовыгодного торгово-экономического партнёрства предоставляют сформированный в Туркменистане благоприятный инвестиционный климат и растущий международный авторитет страны как надёжного партнёра.

«Мы в Туркменистане высоко ценим отношения с Республикой Татарстан Российской Федерации», — особо подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа, с удовлетворением отметив, что двустороннее сотрудничество неуклонно расширяется на принципах добрососедства, дружбы и равноправия.

Стороны также отметили положительную динамику взаимодействия в культурно-гуманитарной, научно-образовательной и спортивной сферах, что содействует укреплению туркмено-татарстанского диалога. Выразив благодарность за заботу о туркменских студентах, обучающихся в вузах Татарстана, Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана и впредь расширять сотрудничество в этой области.

В ходе встречи Председатель Халк Маслахаты сообщил, что в соответствии с принятой по инициативе Туркменистана Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2025 год объявлен «Международным годом мира и доверия». 12 декабря текущего года в туркменской столице планируется проведение представительного Форума Международного года мира и доверия в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Рустама Минниханова принять участие в предстоящем форуме, выразив уверенность, что его участие внесёт значительный вклад в успешное проведение этого масштабного международного мероприятия.

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов пожелали друг другу здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а братским народам Туркменистана и Татарстана – мира, добра и процветания.

После встречи Национальный Лидер туркменского народа и высокий гость вместе направились в Международный аэропорт Ашхабада, откуда глава Республики Татарстан отбыл на родину.