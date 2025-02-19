В Посольстве Туркменистана в Пакистане прошла встреча с сомалийским дипломатом

В Посольстве Туркменистана в Исламабаде на днях состоялась встреча с послом Федеративной Республики Сомали в Пакистане г-ном Шейхом Нор Мохамедом Хасаном, который посетил Посольство с визитом вежливости.

Посол Туркменистана Атаджан Мовламов проинформировал гостя о деятельности дипломатического корпуса в Исламабаде.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе и за его пределами, сообщается на сайте посольства Туркменистана.

Ранее мы сообщали, что посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов вместе с послами стран Центральной Азии и Азербайджана принял участие в ряде мероприятий в городе Гуджранвала.