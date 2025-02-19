В вестник БАЕ вошла статья с обзором международной конференции, посвященной Махтумкули

Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии № 2 (2024) опубликовал статью члена организационного комитета фестиваля «Звуки дутара» Е.К. Волкова «Международный культурный проект объединяет народы: дань великому Махтумкули».

Международная научно-практическая конференция «Махтумкули и его роль в мировой культуре», посвященная 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и философа, состоялась в октябре прошлого года в рамках VIII Московского международного фестиваля искусств им. Нуры Халмамедова «Звуки дутара». В статье представлен обзор докладов конференции, среди которых выступления, посвященные творчеству туркменских и российских композиторов, вдохновленных поэзией Махтумкули.

Также в статье отражены цели конференции: возрождение международного культурного диалога, интеграция музыки разных стран в мировую сокровищницу музыкальной культуры, развитие сотрудничества между музыкантами, сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры и искусства разных народов. Автор статьи дает анализ исследования взаимоотношений между классической и современной музыкой, осмысляет уникальность современных художественных пространств.

Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии издается под эгидой ФГБУ «Российская государственная библиотека».

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