Экс-генсек ООН высоко оценил вклад Туркменистана в глобальную стабильность

17 февраля в Сеуле состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Корея Б.Дурдыева с Президентом Ассамблеи и Председателем Совета Глобального института зеленого роста (GGGI), восьмым Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества, об этом сообщается на странице социальной сети туркменского посольства.

В ходе встречи Пан Ги Мун поздравил Туркменистан с 30-летием Постоянного Нейтралитета и провозглашением Генеральной Ассамблеей ООН 2025 года «Международным годом мира и доверия». Он высоко оценил неуклонную приверженность Туркменистана политике нейтралитета на протяжении последних трех десятилетий, активную поддержку регионального мира и развития, а также приверженность гуманитарной внешней политике, назвав их образцовыми.

Вспоминая о своем многолетнем взаимодействии с Туркменистаном, Пан Ги Мун тепло отозвался о своих визитах в Ашхабад в 2010, 2015 и 2016 годах в период своего пребывания на посту Генерального секретаря ООН, а также о встречах с Главой государства. В этом контексте он попросил передать наилучшие пожелания Руководству Туркменистана, высоко оценив их постоянный вклад в поддержание глобального мира и стабильности.

Посол Б.Дурдыев представил обзор ключевых мероприятий, запланированных как внутри страны, так и на международном уровне в честь 30-летия Нейтралитета Туркменистана и Международного года мира и доверия в 2025 году. В частности, он отметил Международный форум, запланированный на 11-12 декабря этого года, а также планируемые мероприятия Туркменистана в рамках Концепции деятельности и приоритетов на год.

Пан Ги Мун выразил признательность за предоставленную информацию и подтвердил свою готовность поддержать и внести вклад в инициативы и мероприятия Туркменистана в 2025 году по мере необходимости.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества через обмен опытом в области зеленого развития, внедрения инновационных технологий и совместных усилий по укреплению механизмов устойчивого управления лесными массивами.