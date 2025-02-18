Посол Туркменистана выступил с лекцией в Академии госуправления Казахстана

Посол Туркменистана в Астане Батыр Реджепов выступил с лекцией в Академии Государственного управления при Президенте Республики Казахстан. В рамках лекции были освещены важные юбилейные даты и инициативы Туркменистана, такие как 30-летие Нейтралитета и объявление Генеральной Ассамблеей ООН 2025 года Международным годом мира и доверия по инициативе Туркменистана. Об этом говорится в сообщении туркменской дипмиссии.

Посол Реджепов подчеркнул важность принципов позитивного нейтралитета, миролюбия и добрососедства, на которых основывается политика Туркменистана. Благодаря руководству Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Туркменистан продолжает расширять плодотворное партнерство с международным сообществом, отметил дипломат.

По словам посла, за прошедшие годы эволюция нейтралитета Туркменистана доказала своё соответствие базовым ценностям и целям ООН, и получила признание как общее достояние мирового сообщества.

В завершении лекции глава туркменской дипломатической миссии подробно остановился на отношениях Туркменистана и Казахстана, которые характеризуются дружбой, добрососедством и стратегическим партнерством, заложенными руководителями двух стран.

Участники лекции с энтузиазмом заслушали информацию о проделанной работе Туркменистана за годы Нейтралитета и активно участвовали в обмене вопросами после завершения лекции.