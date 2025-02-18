На торгах ГТСБТ зарегистрировано 12 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана заключено 12 сделок на общую сумму более 7,97 миллиона долларов США в экспортном направлении и 56,84 миллиона манатов на внутреннем рынке, сообщает TDH.

Основным экспортным товаром стал авиационный керосин производства Госконцерна «Türkmennebit», который приобрели бизнесмены из Афганистана. Также зарубежные покупатели из ОАЭ и Турции закупили текстильную продукцию, включая наборы постельного белья, хлопчатобумажную ткань и улюк.

На внутреннем рынке туркменские предприниматели приобрели полипропилен производства ГК «Türkmennebit», флоатное листовое стекло, хлопчатобумажную ткань и хлопок-волокно.