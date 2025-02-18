Минфин Туркменистана проводит отбор предпринимателей на программу сотрудничества с Германией

Министерство финансов и экономики Туркменистана совместно с Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии объявляет о проведении собеседований для отбора представителей негосударственного сектора на участие в программе «Partnering in Business with Germany» («Партнёрство в бизнесе с Германией») 2025 года, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Отбор проводится для участия в международных группах «Умное сельское хозяйство и пищевая промышленность» и «Общая экономическая кооперация».

Условия участия

Кандидаты должны представить проект, направленный на развитие двусторонних торгово-экономических связей между туркменскими и германскими предпринимателями в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Успешно прошедшие отбор смогут пройти онлайн-обучение и принять участие в трёхнедельной стажировке в Германии в 2025 году.

Требования к кандидатам

Наличие высшего образования

Руководящая должность в предпринимательском юридическом лице или его структурном подразделении, либо статус индивидуального предпринимателя (из Ашхабада, Аркадага или велаятов)

Общий стаж работы не менее 5 лет, включая 2 года на руководящей должности

Владение английским или русским языком на достаточном уровне

Сроки и контакты

Документы принимаются до 12 марта 2025 года в Министерстве финансов и экономики Туркменистана.

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