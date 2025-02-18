Минтруд Туркменистана предлагает воспользоваться расширенным спектром цифровых услуг

Минтруд Туркменистана предлагает воспользоваться расширенным спектром цифровых услуг

Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана объявило о запуске комплексных цифровых услуг через свой официальный веб-сайт mlsp.gov.tm.

На портале министерства в разделе «Онлайн услуги» пользователям доступны следующие возможности:

  • открытие личного кабинета для предприятий и организаций
  • доступ к сервисам для частных работодателей
  • онлайн-услуги для соискателей работы
  • подача отчетности в электронном формате
  • взаимодействие с органами труда и занятости населения
  • работа с учреждениями пенсионного фонда в режиме онлайн

Все заинтересованные граждане и организации могут получить консультацию по работе с цифровыми сервисами по телефонам: 39-48-50, 39-48-33.