Минтруд Туркменистана предлагает воспользоваться расширенным спектром цифровых услуг

Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана объявило о запуске комплексных цифровых услуг через свой официальный веб-сайт mlsp.gov.tm.

На портале министерства в разделе «Онлайн услуги» пользователям доступны следующие возможности:

открытие личного кабинета для предприятий и организаций

доступ к сервисам для частных работодателей

онлайн-услуги для соискателей работы

подача отчетности в электронном формате

взаимодействие с органами труда и занятости населения

работа с учреждениями пенсионного фонда в режиме онлайн

Все заинтересованные граждане и организации могут получить консультацию по работе с цифровыми сервисами по телефонам: 39-48-50, 39-48-33.