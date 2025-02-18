Минтруд Туркменистана предлагает воспользоваться расширенным спектром цифровых услуг
Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана объявило о запуске комплексных цифровых услуг через свой официальный веб-сайт mlsp.gov.tm.
На портале министерства в разделе «Онлайн услуги» пользователям доступны следующие возможности:
- открытие личного кабинета для предприятий и организаций
- доступ к сервисам для частных работодателей
- онлайн-услуги для соискателей работы
- подача отчетности в электронном формате
- взаимодействие с органами труда и занятости населения
- работа с учреждениями пенсионного фонда в режиме онлайн
Все заинтересованные граждане и организации могут получить консультацию по работе с цифровыми сервисами по телефонам: 39-48-50, 39-48-33.