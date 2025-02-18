В туркменском вузе отметили юбилеи великих поэтов Востока

В Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади состоялось торжественное мероприятие, посвященное 584-летию со дня рождения Алишера Навои и 542-летию Захириддина Мухаммада Бабура, в котором приняли участие дипломатический корпус и представители международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.

На мероприятии студенты института представили литературно-музыкальную программу, включавшую чтение стихов великих поэтов на узбекском и русском языках. Особым украшением мероприятия стали выступления творческого коллектива «Altyn miras» с национальными песнями и танцами обоих народов.

В рамках торжества были подведены итоги конкурса эссе «Гении мировой литературы», организованного Посольством Узбекистана в Туркменистане. Победители получили дипломы и памятные подарки из рук Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан Равшанбека Алимова.

Участники мероприятия особо отметили значимость культурного диалога между двумя странами и важность инициатив по укреплению двустороннего партнерства.