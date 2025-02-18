В Тегеране стартовал III Каспийский экономический форум

В столице Ирана начал работу III Каспийский экономический форум, объединивший представителей пяти прикаспийских государств. В мероприятии принимают участие делегаты из Азербайджана, Ирана, России, Туркменистана и Казахстана, представляющие транспортный сектор, торговые организации, а также бизнес-сообщество, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Ключевыми темами обсуждения на форуме стали вопросы развития транспортного сотрудничества, транзитных перевозок, торговых связей и взаимодействия в банковской сфере.

Программа форума предусматривает проведение встречи на высшем уровне — 18 февраля состоятся переговоры глав правительств стран каспийского региона.