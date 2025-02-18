В Душанбе состоялась встреча послов Туркменистана и Пакистана

На днях посол Туркменистана в Республике Таджикистан Аймырат Гочмырадов провел встречу с послом Исламской Республики Пакистан в Таджикистане господином М.С.Сарваром. Об этом сообщается на сайте туркменского дипведомства.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнув приверженность укреплению традиционно дружественных отношений между Туркменистаном и Пакистаном. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического взаимодействия, а также реализации совместных проектов в сфере энергетики, транспорта и коммуникаций.

А.Гочмырадов подчеркнул, что внешняя политика Туркменистана, основанная на принципах нейтралитета, мира и доверия, играет значительную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.

Дипломаты отметили важность дальнейшего расширения культурно-гуманитарных связей, а также продолжения диалога в рамках международных и региональных организаций, отмечает источник.