В Ашхабаде прошёл брифинг по защите прав человека и соблюдению МГП в Туркменистане

Сегодня в здании МИД Туркменистана прошёл брифинг, посвященный работе Туркменистана в области защиты прав человека и соблюдения международного гуманитарного права в сотрудничестве с ООН.

В качестве спикеров выступили заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, Региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Матильда Богнер, Директор департамента по обеспечению работы Совета по правам человека и договорных механизмов Махамане Сиссе-Гуро, прибывший с рабочим визитом в Ашхабад впервые.

На брифинге была представлена информация о деятельности Туркменистана в области защиты прав человека, поддержания гендерного равенства с учетом полученных рекомендаций со стороны международных партнёров в рамках четвертого цикла Универсального периодического обзора (УПО).

Присутствующие ознакомились с результатами конкретной деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права в рамках совместной работы с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Относительно дальнейшего сотрудничества страны с международными организациями в данном направлении прошел заинтересованный обмен мнениями, сообщает МИД Туркменистана.