Вратарь женской сборной Туркменистана по футзалу признана лучшим голкипером CAFA-2025

Вратарь женской сборной Туркменистана по футзалу Малика Эминова признана лучшим голкипером чемпионата Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) 2025 года.

Она получил индивидуальную награду на торжественной церемонии награждения в Душанбе.

Форвард сборной Ирана Марал Торкаман была признана самым ценным игроком турнира, и стала лучшим бомбардиром чемпионата CAFA-2025, забив 10 голов. Сборная Кыргызстана удостоена приза за честную игру (Fair Play).

Стоит отметить, что в обслуживании матчей CAFА-2025 принимали участие туркменские специалисты: судьи ФИФА Тимур Рамазанов и Мерджен Бахшиева, а также международный инструктор/инспектор АФК Вадим Баратов, которые также были награждены специальными медалями.

Победителем турнира в четвертый раз подряд стала команда Ирана (12 очков), одержавшая убедительные победы над сборными Узбекистана (9:0), (Кыргызстана 10:0), Туркменистана (5:1) и Таджикистана (10:1).

Серебряным призером CAFA-2025 стала команда Узбекистана (7 очков), бронзовых медалей удостоились футзалистки из Кыргызстана (5), четвертыми финишировали представительницы Туркменистана (4), замкнули турнирную таблицу игроки сборной Таджикистана, не набрав очков.