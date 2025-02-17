Telegram улучшил видеоплеер: появились таймкоды, обложки и другие нововведения

Telegram обновил видеоплеер и добавил множество новых функции. О них объявили в блоге мессенджера.

Теперь в видеоплеере можно устанавливать обложки для видео, используя любой кадр. Далее в видеоредакторе можно добавить к ролику текст, эмодзи, стикеры и другие элементы. Для этого надо открыть ролик в видеоредакторе, нажать на три точки в верхнем углу и выбрать «Изменить обложку».

Новая опция позволяет делиться ссылками на ролик с определённого момента, чтобы начать просмотр с таймкода. Плеер также запоминает место остановки, позволяя продолжить просмотр с того же места.

С 2019 года в Telegram можно было добавлять в сообщении к видео метку времени для начала показа с определённого момента. Теперь же появилась возможность делиться этой опцией не через метку, а посредством ссылки. При переходе по такой ссылке, видео в Telegram начнёт воспроизводиться именно с указанного времени.

В результатах поиска Telegram стали доступны миллионы стикеров и эмодзи, созданных пользователями. Достаточно ввести несколько ключевых слов, например, «грустный кот» или «робот-музыкант», и нужные изображения мгновенно появятся в окне. В поиске стикеров и эмодзи помогает ИИ, который подбирает изображения по ключевым словам на 29 языках.

Кроме того, пользователи могут ставить звёздные реакции не только от своего имени, но и от имени канала. Это помогает продвигать контент и улучшать видимость постов.

В обновлении также улучшены профили ботов, теперь в них показываются похожие боты. Эта функция добавлена к списку других обновлений, и Telegram уже готовит следующие улучшения.