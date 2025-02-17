Meta построит самый длинный подводный кабель в мире: проект соединит 5 континентов

Meta официально объявила о начале работы над масштабным проектом Project Waterworth — компания прокладывает подводную кабель длиной 50 000 км. Он станет самым длинным в мире и улучшит глобальную цифровую связь. Стоимость проекта превысит $10 млрд, пишет TechCrunch.

Кабель соединит пять континентов, в том числе США, Бразилию, Индию, Южную Африку и другие регионы. Особенно важен проект для Индии, так как он ускорит развитие искусственного интеллекта и улучшит цифровую инфраструктуру. Это крайне важно для будущих сервисов.

В Meta отметили, что используют инновационные технологии: 24 пары оптоволоконных кабелей и глубоководную прокладку на глубине до 7 000 м. Компания применит новые способы укладки в районах с высокими рисками «для снижения вероятности повреждений из-за географических и политических факторов».

Проект поддерживают власти США и Индии.

Вице-президент Meta по инженерии Гая Нагараджан и глава глобальных сетевых инвестиций Алекс-Хандра Эме отметили, что кабель создаст три новых океанических маршрута с высокой пропускной способностью, которые обеспечат развитие искусственного интеллекта в мировом масштабе.

Meta уже участвует в 16 кабельных проектах, включая 2Africa, но Project Waterworth станет первой полностью принадлежащей ей сетью. Таким образом, компания последует примеру Google, в отличие от Amazon и Microsoft, которые предпочитают арендовать мощности.