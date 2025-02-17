Продажи Sony PlayStation 5 превысили 75 млн, аудитория PSN достигла 129 млн

Sony отчиталась о росте продаж в третьем квартале 2024 финансового года (закончился 31 декабря). Компания показала положительную динамику и превысила прогнозы по всем ключевым показателям, что позволило ей повысить собственный прогноз прибыли и выручки за весь фискальный год, передает CNBC.

Выручка Sony по итогам квартала составила 4,41 трлн иен ($28,61 млрд), что на 18 % больше, чем годом ранее. Операционная прибыль выросла на 1 %, достигнув 469,3 млрд иен ($3,04 млрд). По итогам года Sony ожидает выручку в 13,2 трлн иен ($85,64 млрд), а прибыль — 1,34 трлн иен ($8,69 млрд).

Игровое подразделение увеличило продажи на 16 % до 237 млрд иен ($1,54 млрд). В декабрьском квартале было продано 9,5 млн PlayStation 5, а общий объем продаж превысил 75 млн консолей. В прошлом году компания выпустила PlayStation 5 Pro — улучшенную версию оригинальной PS5, которая дебютировала в 2020 году.

Число активных пользователей PlayStation Network выросло до 129 млн. Продажи игр для PS4 и PS5 достигли 95,9 млн копий, из которых 74 % составили цифровые версии.