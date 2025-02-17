Монумент нейтралитета Туркменистана планируют реконструировать

Монумент нейтралитета Туркменистана, расположенный в южной части Ашхабада, планируют реконструировать.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, в субботу Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провёл с участием членов Кабинета Министров рабочее совещание в рамках Организационного государственного комитета по проведению на высоком уровне мероприятий по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия нейтралитета Туркменистана.

В ходе совещания были обсуждены реконструкция Монумента нейтралитета и связанные с этим хозяйственные вопросы. Особое внимание было уделено планам по благоустройству прилегающей территории, включая озеленение и модернизацию системы освещения.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов представил детальные проекты обновления дорожно-транспортной инфраструктуры вокруг монумента. После рассмотрения предложенных планов Национальный Лидер туркменского народа внес ряд корректировок, подчеркнув необходимость применения инновационных технологий в строительстве и соответствия работ современным стандартам строительной отрасли страны.

«Необходимо очень ответственно подойти к вопросу надлежащей модернизации Монумента нейтралитета и обеспечить отражение в нем цветов флага ООН», – сказал Председатель Халк Маслахаты Туркменистана.