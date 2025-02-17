Миф о высокой нагрузке ChatGPT развенчан: ИИ расходует всего 0,3 Вт/ч на запрос

С ростом популярности ChatGPT появились опасения о его высоком энергопотреблении. Однако исследование Epoch AI опровергло этот миф. Исследователь Джошуа Ю выяснил, что один запрос к ChatGPT (GPT-4o) потребляет примерно 0,3 Вт/ч – в 10 раз меньше, чем предполагалось ранее, отмечает Android Headlines.

Прежние расчеты оказались устаревшими. Для сравнения, энергопотребление ИИ значительно ниже, чем у большинства бытовых приборов. Кроме того, компании продолжают повышать эффективность нейросетей. Современные ИИ-чипы становятся мощнее и требуют меньше энергии.

Однако с развитием технологий потребление электричества все равно будет расти. Сложные модели требуют больше вычислительных мощностей, так как будущие ИИ-агенты смогут выполнять различные задачи на уровне человека.