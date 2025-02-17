Итальянский дизайнер выступил с лекцией в архитектурно-строительном вузе Туркменистана

Леандро Скалько, представитель итальянской компании интерьерного дизайна Modenese Gastone Interiors Srl выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Туркменского государственного архитектурно-строительного института.

Лекция состоялась в рамках проводимых в Ашхабаде мероприятий, посвященных Дню итальянского дизайна, сообщает «Туркменистан: золотой век».

Гость рассказал о своей профессиональной деятельности и опыте работы в дизайне.

Слушателям были представлены видеоматериалы о дизайнерских работах, Леандро Скалько поделился тонкостями дизайнерского мастерства и уделил внимание теме мировых тенденций в этой сфере.

Также в вузе состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Туркменистане Луиджи Феррари и представителями посольства по обсуждению вопросов сотрудничества в сфере науки и образования.

По случаю визита иностранных гостей была организована выставка научно-исследовательских и проектных работ, выполненных преподавателями и студентами вуза, отмечает источник.